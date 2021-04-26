أمريكا تنشر منظومات دفاع جوى تكتيكية متحركة فى أوروبا

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قالت دورية (ديفنس نيوز) الأمريكية أن الولايات المتحد تقوم بنشر وحدات الدفاع الجوي (قصيرة المدى) في أوروبا فى منطقة انسباخ الالمانية، وذلك في إطار جهود أمريكية لتعزيز "مناعة" الأجواء الاوروبية ضد الهجمات الصاروخية بأنواعها.

وأشارت الدورية الامريكية إلى أن هذا الإجراء يتم في إطار مظلة حلف شمال الاطلنطى والتعاون الدفاعي الامريكى الاوروبى المشترك .

وأوضحت أن الوحدات التي يتم نشرها هي وحدات أمريكية متحركة وعالية الدقة من طراز (M-SHORAD)، وهي تتبع الكتيبة الخامسة من الفرقة الرابعة لسلاح الدفاع الجوى الالمانى التى صارت مسئولة عن ادارة تلك الوحدات المركبة على شاسيه عربة القتال الامريكية Stryker A1 combat من انتاج مؤسسة رايثون الامريكية؛ وهو ما يعطيها قدرة فائقة على الحركة و المناورة .

وكان سلاح الدفاع الجوى الالمانى قد تعاقد على شراء تلك المنظومات من الولايات المتحدة فى اكتوبر من العام 2020 بقيمة 2ر1 مليار دولار امريكي، وسيتم استكمال التوريد والانتشار لـ 32 مركبة دفاع جوى من هذا الطراز بحلول سبتمبر 2021، كما توحد تعاقدات أوروبية لشراء 144 وحدة من هذا الطراز من الولايات المتحدة الامريكية.

ويقول المراقبون ان الاجواء الاوروبية - وإن كانت مؤمنة ضد الهجمات الصاروخية طويلة المدى - تعاني انكشافا أمام الهجمات الصاروخية التكتيكية وتقدم منظومات (M-SHORAD) الامريكية وسيلة جيدة لرأب تلك الفجوة الدفاعية فى اوروبا محققات الحماية ضد العدائيات الجوية التكتيكية سواء كانت صاروخية او ناتجة عن انشطة الطيران المسير عن بعد .