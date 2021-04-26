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أخبار 24.. الصحة تحذر: كورونا يشهد زيادة الإصابات 10% والوفيات 7%

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار 24.. الصحة تحذر: كورونا يشهد زيادة الإصابات 10% والوفيات 7% الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
محمود طه حسين

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