21 مرشحا للانتخابات الرئاسية السورية حتى الآن بينهم بشار الأسد وسيدة

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ "إن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادري، وهاني عدنان الدهان، ومحمد حمدي الصلاح، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية السورية؛ ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 21 بينهم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد وكذلك أول سيدة تترشح لهذا المنصب فاتن علي نهار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء خلال الجلسة الثامنة من الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الشوري.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم ،الاثنين، الماضي، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الأربعاء المقبل 28 أبريل الجاري.

وذكر رئيس مجلس الشعب السورى في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 أبريل 2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن علي نهار، مواليد دمشق 17-10-1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة "265" بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.