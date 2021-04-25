21 مرشحا للانتخابات الرئاسية السورية حتى الآن بينهم بشار الأسد وسيدة

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ "إن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادري، وهاني عدنان الدهان، ومحمد حمدي الصلاح، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية السورية؛ ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 21 بينهم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد وكذلك أول سيدة تترشح لهذا المنصب فاتن علي نهار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء خلال الجلسة الثامنة من الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الشوري.
وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم ،الاثنين، الماضي، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الأربعاء المقبل 28 أبريل الجاري.
وذكر رئيس مجلس الشعب السورى في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 أبريل 2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن علي نهار، مواليد دمشق 17-10-1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة "265" بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
ونقلت وسائل إعلام مختلفة نقلا عن مصادر سياسية أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ 3 أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية، وأن كتلة حزب البعث التي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.
وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 الشهر الجاري، وحدد يوم 26 من شهر مايو القادم لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 من شهر مايو القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية.
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