مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشباب فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس

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اندلعت مواجهات، مساء امس السبت، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بعدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة اعتراضا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن مواجهات عنيفة دارت في نقطتين ببلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين الغاضبين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم ،حيث تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دير شرف غرب نابلس، جراء الغاز المسيل للدموع