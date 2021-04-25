اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 06:37 م
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ملصق بلاستيك على فتحات أسطوانات الغاز لمنع التلاعب في دمياط

الأحد، 25 أبريل 2021 06:16 م
ملصق بلاستيك على فتحات أسطوانات الغاز لمنع التلاعب في دمياط محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تستعد مديرية التموين في دمياط، برئاسة المحاسب على الغزاوى، لعمل ملصق بلاستيك بلون خاص لكل محطة تعبئة غاز، بحيث يوضع على فوهة الأسطوانات على الطبه البلاستيكية، ولايستخدم إلا مرة واحدة لحماية الأسطوانات من تلاعب الأوزان، ولتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نقص الوزن فى المحطة القائمة بالتعبئة يأتى ذلك فى إطار أحكام الرقابه على وزن أسطوانات الغاز ومحطات التعبئة بدمياط. 
 
وكانت مديرية التموين بدمياط قد رصدت وجود تلاعب فى وزن اسطوانات الغاز داخل المحطات وذلك من خلال الحملات التموينية التى شنتها لجان المتابعة والرقابة عل خير مختلف محطات تعبئة الغاز. 
 
 
 

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