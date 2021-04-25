اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 06:38 م
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مفيش حاجة تهزمنا.. فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 م
مفيش حاجة تهزمنا.. فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع  بثا مباشرا، لاستعراض الحلم المصرى الذى يقوم به مجموعة من الشباب والأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية، وذلك عقب حصولهم على الميدالية الذهبية فى الفنون الشعبية على مستوى الجمهورية .

وقال المشرف على التدريبات، إن ذوى الهمم لديهم دافع كبير للتعلم والتقدم ، فقد استطعنا تحقيق المركز الثالث بين 27 محافظة فى الفنون الشعبية. 

وأضاف أن الإعاقة لن تكون سببا مطلقا فى التوقف عن الابداع وإظهار المهارات، متابعا : "نحن نستعد أيضا للمشاركة فى بطولة أخرى ونثق فى قدرتنا على الفوز والحصول على مركز متقدم بين الفرق المشاركة".

فيما أضاف المشاركون، أن الإعاقة لن تجعلنا نتوقف عن تحقيق حلمنا وسوف تظل نعمل لأننا نعيش  وأشار ،نحلم بالحصول على الميدالية الذهبية وليس المركز الثالث وسوف نعمل من اجل ذلك .

فيما قال المشرف على إحدى الجمعيات بسمالوط، إن الأطفال هنا لديهم قدره كبيرة على الاستيعاب والالتزام بكافة التعليمات، بالاضافة إلى العمل بروح الفريق هو سر النجاح.

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (1)

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (1)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (2)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (2)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (3)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (3)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (4)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (4)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (5)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (5)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (6)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (6)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (7)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (7)

 

فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (8)
فريق ذوى الإعاقة الذهنية يفوز بالبرونزية على مستوى الجمهورية (8)


 


مديريه الشباب والرياضه

وزاره الثقافه

اخبار المنيا

محافظه المنيا

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