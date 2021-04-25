اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم 9828 راكبا لعدة عواصم عربية على متن 103 رحلات جوية

الأحد، 25 أبريل 2021 10:33 م
مطار القاهرة ينقل اليوم 9828 راكبا لعدة عواصم عربية على متن 103 رحلات جوية مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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سير مطار القاهرة الدولى الأحد على مدار اليوم 103 رحلات جوية لعدة عواصم عربية نقل على متنها 9828 راكبا.
 
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة سيرت اليوم 51 رحلة لوجهات مختلفة بالعواصم العربية نقلت خلالها 3685 راكبا منها الرياض جدة القصيم حائل الرياض الدمام جدة المدينة، بيروت دبى أبوظبى مسقط دمشق بغداد أربيل عمان الخرطوم عدن الدوحة.
 
 
فى حين استقبلت صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 52 رحلة من عدة عواصم منها الرياض جدة المدينة دبى أبو ظبى بغداد دمشق الدوحة عمان بيروت الخرطوم عدن حائل الدمام القصيم الرياض نقلت على متنها 6143 راكبا.
 
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 
 

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