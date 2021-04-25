مستشفيات تقدم خدمات علاجية لغير المصابين بكورونا ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه يتم تقدم الخدمات العلاجية للمرضى "لغير المصابين بكورونا" داخل مجموعة من المستشفيات الموجودة داخل المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات التى تقدم خدمات علاجية لغير المصابين بكورنا هى مستشفيات: التخصصي، والجامعي، وببا المركزي، وإهناسيا المركزي، بالإضافة إلى الوحدات الصحية بعطف افوه وجزيرة المساعدة بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزى.

وأكد وكيل الصحة أنه يتم تنظم قوافل طبية أسبوعية داخل القرى يتم خلالها تقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية، مشيرا إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة.