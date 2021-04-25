وقال مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، ردا على سؤال عن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن الحديث يدور عن يونيو القادم، وقد تم طرح مواعيد أولية محددة رفض الكشف عنها"، مؤكدا أن هناك إشارات من الجانب الأمريكي بشأن رغبته في عقد لقاء بين بوتين وبايدن، لكن مناقشة القمة المحتملة على المستوى العملي بين الطرفين لم تنطلق بعد.

وتابع: "لم تنطلق المناقشات على المستوى العملى بعد، لكن هناك إشارة تلقيناها، وسندرسها.. بطبيعة الحال سيكون قرارنا رهن العديد من العوامل".

واقترح بايدن على بوتين فى آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما فى 13 أبريل عقد لقاء فى دولة ثانية في الأشهر القادمة.

وأوضح الرئيس الأمريكى لاحقا أن اقتراحه لنظيره الروسي يقضي بعقد لقاء فى أوروبا الصيف القادم.