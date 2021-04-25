محافظ الشرقية يُعلن عن بدء تشغيل المينى باص المجهز لذوى الهمم بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تشغيل المينى باص المجهز لذوى الهمم والذى تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ويتسع لـ 4 كراسى متحركة مؤمنين بحواجز معدنيه وحزام أمان يمنعان الدفع الأمامى داخل المينى باص بالإضافة إلى 4 مقاعد ثابته.

جاء ذلك خلال تفقده للمينى باص اليوم، بعد أن تم الانتهاء من التعديلات التى أمر بها محافظ الشرقية لتوفير رحلة آمنة لمستخدمى المينى باص، حيث قام المحافظ بالاطلاع على محاكاه حقيقية لتجربة صعود وهبوط مستخدم الكرسى المتحرك من وإلى المينى باص باستخدام رافع هيدروليكى للتأكد من سهولة وأمان الإستخدام دون وجود عيوب أو مشكلات فى التشغيل.

أوضح محافظ الشرقية أن تشغيل الحافلة يعد طفره غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة تقديراً واهتماماً بذوى الهمم بتوفير وسيلة تنقل آمنه لهم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع ، مؤكداً أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوى الهمم بالشكل الذى يضمن دمجهم فى المجتمع، وقال: أنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تيسيراً على المواطنين تم وضع ارقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) على المينى باص لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التى يرغبون فى الذهاب والإياب منها وإليها فى نطاق حى أول وثان مركز الزقازيق بأجره مخفضة لا تتعدى 5 جنيهات للفرد والمرافق مجاناً.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبيرالوطنى للتنمية المحلية والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على إدارة المركبات ووحده الصيانة والخدمات ومنظومة الباص بالديوان العام.

