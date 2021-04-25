محافظ الشرفية يأمر بغلق الدورانات العشوائية بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بغلق الدورانات العشوائية المقامة بالمخالفة بالحاجز الخرسانى بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وذلك لما تسببه تلك الدورانات والفتحات العشوائية من زحام مرورى وتفاديا لوقوع حوادث وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بإقامة مثل هذه الدورانات المخالفة بالحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية والعامة وذلك بعد أن تلاحظ إقامتها بالمخالفة مما يتسبب فى وقوع الحوادث وازهاق أرواح المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز الزقازيق بغلق الدورانات المخالفه بطريق الأحرار باستخدام الحواجز الحديدية والخرسانة المسلحة، تمهيدا لإقامة حواجز خرسانية بها لمنع العبور العشوائى للسيارات المارة على الطريق وإجبار سائقى السيارات بالالتزام بالدوران من ال U-tern المحدد بمعرفه إدارة المرور لتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وقانون المرور.

وفى إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة تابع محافظ الشرقية مع المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينه بلبيس انتظام سير أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمدينه بلبيس والتى شملت شوارع "بورسعيد - سعد زغلول - الدوكار- الشيخ عمر"، بتكلفه إجمالية بلغت 8 مليون جنيها.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول الى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أوضح المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس إنه جارى تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع "بورسعيد - شارع سعد زغلول-شارع الدوكار- شارع الشيخ عمر" بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه.

وأوضح رئيس المركز أنه جارى أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 950 متر وبعرض 10 متر، وتم الإنتهاء من الأعمال التمهيدية بشوارع "سعد زغلول بطول 930 متر مربع وبعرض 10 متر و الدوكار بطول 750 متر وبعرض 7 متر وشارع الشيخ عمر بطول 880 متر وبعرض 10 متر"، فضلا عن رفع كفاءة طريق الكليه الجويه الخلفى إستعداداً للبدء فى أعمال الرصف لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.