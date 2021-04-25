مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في كويتا الباكستانية

(وكالات)

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة كويتا في باكستان الأربعاء الماضي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان اليوم أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة باكستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة بهذا الصدد، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.