كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج تبدأ تدريب طلاب التربية العملية "أون لاين"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تدريبات طلاب التربية العملية بكلية التكنولوجيا والتعليم عن طريق تطبيق التعليم الهجين من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، وبمشاركة مشرفي المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية.

وقال عزيز إن محاور التدريب تشمل تدريب الطلاب على المهارات التدريسية، التدريب علي مهارات التعلم الإلكتروني كأحد الأنماط التعليمية الحديثة، إلى جانب كيفية استخدام الوسائل التعليمية الإلكترونية المختلفة بما يؤهل الخريجين للتماشي مع متطلبات التحول الرقمي.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أنه تم تنظيم تدريبات التربية العملي بمشاركة المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية، موضحاً أن الكلية بدأت تطبيق التعلم الهجين منذ بداية العام، ولأول مرة يتم مشاركة المجتمع المحلي في تطبيق هذا النظام في التربية العملية.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللاه المشرف الداخلي للتربية العملي بكلية التكنولوجيا والتعليم، أنه تم تطبيق التربية العملية بإشراف مباشر ومتابعة عميد الكلية، وبمشاركة ومتابعة مشرفين خارجيين للتربية العملية من مدرسة الثانوية الميكانيكية ومدرسة الفنية بنات، مشيراً إلى أنه شارك بالتربية العملي 53 طالبا وطالبة من قسم الكهرباء.