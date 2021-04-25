قبل فوات الأوان.. كيف تحمى أطفالك من خطر تواجدهم في المطبخ

يرتكب المواطنون العديد من الأخطاء عند حمل الأطفال داخل المطابخ، ويتسبب ذلك لهم في حروق عند سقوط أكواب و زجاج وأواني مملوءة بكميات من المياه الساخنة أو الزيوت بعد الطهى. لتجنب وقوع أى حرائق يجب اتباع التالى:
-لا طهي أو شرب المشروبات الساخنة عند حمل الطفل
-أبعدوا المشروبات الساخنة من الأطفال
-لا تضعوا مشروبات ساخنة عندما يكون الأطفال في أنحاء الغرفة
-أبعدوا الغلايات وأكواب المشروبات الساخنة من حافة الطاولة أو سيراميك المطبخ .
-اطبخوا على الموقد الداخلي للبوتجاز وتأكدوا أن توضع مقابض القدور والمقالي داخلا حتى لا تبرز خارج.
-تأكد أن الكابلات الكهربائية سليمة لتجنب حدوث حريق
- ابعاد الأطفال خارج المطبخ نهائيا تحسبا لأى طارئ
وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ، شددت على وجود العديد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين ، خلال تواجدهم في غرفة النوم ويتركبون أخطاء عديدة تتسبب في اندلاع حرائق وينتج عنها متوفين ومصابين ونصحت إدارة الحماية المدنية بتوخى الحذر داخل المنازل و الشقق للحد من نشوب تلك الحرائق ولتجنب تلك المخاطر يجب وجود دارية كاملة من المواطنين بتوافر الشروط الكافية للسلامة والأمن داخل المنازل لمنع وقوع اى حرائق.
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