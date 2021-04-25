قبل فوات الأوان.. كيف تحمى أطفالك من خطر تواجدهم في المطبخ

كتب عبد الرحمن سيد

يرتكب المواطنون العديد من الأخطاء عند حمل الأطفال داخل المطابخ، ويتسبب ذلك لهم في حروق عند سقوط أكواب و زجاج وأواني مملوءة بكميات من المياه الساخنة أو الزيوت بعد الطهى. لتجنب وقوع أى حرائق يجب اتباع التالى:

-لا طهي أو شرب المشروبات الساخنة عند حمل الطفل

-أبعدوا المشروبات الساخنة من الأطفال

-لا تضعوا مشروبات ساخنة عندما يكون الأطفال في أنحاء الغرفة

-أبعدوا الغلايات وأكواب المشروبات الساخنة من حافة الطاولة أو سيراميك المطبخ .

-اطبخوا على الموقد الداخلي للبوتجاز وتأكدوا أن توضع مقابض القدور والمقالي داخلا حتى لا تبرز خارج.

-تأكد أن الكابلات الكهربائية سليمة لتجنب حدوث حريق

- ابعاد الأطفال خارج المطبخ نهائيا تحسبا لأى طارئ

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ، شددت على وجود العديد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين ، خلال تواجدهم في غرفة النوم ويتركبون أخطاء عديدة تتسبب في اندلاع حرائق وينتج عنها متوفين ومصابين ونصحت إدارة الحماية المدنية بتوخى الحذر داخل المنازل و الشقق للحد من نشوب تلك الحرائق ولتجنب تلك المخاطر يجب وجود دارية كاملة من المواطنين بتوافر الشروط الكافية للسلامة والأمن داخل المنازل لمنع وقوع اى حرائق.