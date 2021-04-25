قبل ساعات من بدايته.. كيف تحتفل الكنيسة الأسقفية بأحد الشعانين؟

كتب: محمد الأحمدى

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال الكنيسة الأسقفية بأحد الشعانين، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذى يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز طقوس الكنيسة الأسقفية فى أحد الشعانين.

فى البداية تتزين الكنيسة قبل الساعة الثانية عشر ظهراً، وتوفر الكنيسة السعف للأطفال، كما يوجد موكب دخول المطران ومعه القسيس والشعب مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، وذلك تشبها بدخول السيد المسيح لأورشليم.

وتبدأ بعد ذلك الترانيم فى أول القداس نصوص من الكتاب المقدس والقراءات الكتابية بخصوص أحد الشعانين، وقرءة الإنجيل ووعظة المطران وجزء الصلاة من أجل التناول وترانيم أخرى ثم ختام القداس.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجه الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالإلتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته)، والإعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا، أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب)، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

وتابع: إن أمانتنا في هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد فى تجمعات فى الكنيسة أو فى أى مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله، وأرجو أن تعظنا في هذه الظروف كلمات معلمنا يعقوب الرسول: "مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ بَيْنَكُمْ، فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْحَسَنِ فِي وَدَاعَةِ الْحِكْمَةِ".