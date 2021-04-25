قائمة تغيرات تحدث بجسمك بمنتصف العمر ونصائح للحفاظ على صحتك

كتبت هند عادل

اكتساب الوزن الزائد في منتصف العمر يمكن أن يكون محبطًا هناك العديد من التغييرات الفسيولوجية مع التقدم في العمر، خاصة خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، ويصبح من الصعب جدًا إنقاص الوزن ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها للوقايه من زيادة الوزن في هذا الفترة من الحياه، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تغييرات تحدث بالجسم في منتصف العمر



فقدان العضلات: بمجرد أن تصل إلى الثلاثينيات تبدأ في فقدان ما يصل إلى 3 إلى 5 % من كتلة عضلاتك كل عقد العضلات الخالية من الدهون تحرق المزيد من السعرات الحرارية لذلك إذا كانت تركيبة جسمك تفتقر إلى هذه العضلات الخالية من الدهون فهذا يعني أن لديك عضلات أقل، وكلما قل السعرات الحرارية التي ستحرقها.

تباطؤ التمثيل الغذائي: عندما تفقد العضلات يتباطأ التمثيل الغذائي يتطلب جسمك سعرات حرارية أقل لأنك تحرق أقل بكثير مع انخفاض مستويات النشاط لكن السعرات الحرارية الزائدة التي تستهلكها تتراكم على شكل دهون.

التغيرات الهرمونية: التغيرات الهرمونية في الجسم خاصة عند النساء التى تؤدى إلى سن اليأس تساهم في زيادة الوزن عندما يفقد جسم المرأة هرمون الاستروجين، يبدأ في الاحتفاظ بالدهون، وخاصة دهون البطن عند الرجال، ينخفض ​​هرمون التستوستيرون أيضًا مع تقدم العمر، وتزيد دهون الجسم.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في منتصف العمر



تناول طعامًا جيدًا ومارس الرياضة كل يوم حافظ على التمثيل الغذائي الخاص بك على المسار الصحيح أفضل التمارين للحفاظ على كتلة العضلات أو زيادته) هي تلك التي يتحمّل فيها جسمك وزنًا اسأل مدربك أو طبيبك عن الطرق الصحيحة لأداء تمارين الضغط ورفع الأثقال، وبدرجة أقل المشي صعودًا أو خطوات.

احصل على البروتين: يصبح هذا العنصر في الطعام أكثر أهمية مع تقدمك في السن تتطلب عضلاتك ذلك ، والبروتينات أيضًا تمنع الجوع ، ويحتاج الشخص من 1 إلى 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم واحصل على ما لا يقل عن 20 إلى 25 جرامًا من البروتين في وجبة الإفطار.

قلل من تناول السعرات الحرارية: ابدأ في الاحتفاظ بسجل طعام. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة أين تتسلل السعرات الحرارية الزائدة ثم ابدأ خطة لتقليص السعرات الحرارية بحكمة.