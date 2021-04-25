في نهار رمضان.. شاب يقتل والدته بـ4 طعنات بسبب الميراث بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهد كفر البسطويسي التابع لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيام شاب بقتل والدته في نهار رمضان بعد أن سدد لها 4 طعنات نافذة أدت إلى وفاته في الحال، بسبب الخلاف على الميراث، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول جثة سيدة المستشفي العام مصابة بـ4 طعنات نافذة.

انتقل مأمور المركز والمقدم محمد حوام نائب المأمور والمقدم محمد العيسوي رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات قيام نجلها بقتلها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على الميراث، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.