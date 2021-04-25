اليوم السابع
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في نهار رمضان.. شاب يقتل والدته بـ4 طعنات بسبب الميراث بالمحلة

الأحد، 25 أبريل 2021 07:27 م
في نهار رمضان.. شاب يقتل والدته بـ4 طعنات بسبب الميراث بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد كفر البسطويسي التابع لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قيام شاب بقتل والدته في نهار رمضان بعد أن سدد لها 4 طعنات نافذة أدت إلى وفاته في الحال، بسبب الخلاف على الميراث، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
 
تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول جثة سيدة المستشفي العام مصابة بـ4 طعنات نافذة.
 
انتقل مأمور المركز والمقدم محمد حوام نائب المأمور والمقدم محمد العيسوي رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات قيام نجلها بقتلها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على الميراث، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

شاب يقتل والدته

مستشفى المحلة العام

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