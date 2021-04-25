اليوم السابع
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فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف

الأحد، 25 أبريل 2021 09:25 م
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف

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25 أبريل  يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها فى 1982 وفقا لمعاهدة كامب ديفيد ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، واكتملت الفرحة برفع العلم المصرى عليها.
 
لملحمة المصرية الخالدة بدأت بعد عام 1967 فخاضت القوات المسلحة  معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حققت نصرا مجيدًا فى أكتوبر 1973 بعد ذلك بدأت الدولة المصرية طريق العمل السياسى  والدبلوماسى بداية من المفاوضات والمباحثات حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتلاها توقيع معاهدة السلام عام 1979 ثم الانسحاب الإسرائيلى من أرض الفيروز  بعد احتلال دام 15 عاما.
 
فى 25 أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً. 
 
وخلال الانسحاب الإسرائيلى  تفجر الصراع حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح، واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسى المكثف‏.
 
وفى ذكرى تحرير سيناء، تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا:
 
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا
 
عصمت عبد المجيد
عصمت عبد المجيد
دكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام1951
تولى رئاسة الجامعة العربية في الفترة من 1991 إلي 2001  
وزير خارجية مصر بدءا من 1984 
ثم عمل سفيرا لمصر لدى الأمم المتحدة 11 عاما بدءا من 1972 

 

مفيد شهاب
مفيد شهاب

 

أستاذ القانون الدولى 
رئيس جامعة القاهرة الأسبق 
ووزير التعليم العالي الأسبق 
وزير المجالس النيابية والشئون القانونية
 
وحيد رأفت
وحيد رأفت
أستاذ القانون الدولي 
دبلوم معهد الدراسات الدولية العليا من باريس 
دكتوراة في القانون العام من جامعة باريس عام 1930 
مستشار بمجلس الدولة بالقاهرة  عام 1946 حتى عام 1952
ثم رئيس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت عام 1964
 وخبير قانونى لأمير الكويت حتى عام 1972 
اختاره المجمع العلمى المصرى في مارس 1980 عضوًا عاملا به 
 
نبيل العربى
نبيل العربى
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق 
عمل سفيرًا لمصر لدى الهند 1981 – 1983
ممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف 1987 – 1991
عمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006
 عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001 
 
 
 
يونان لبيب رزق
يونان لبيب رزق
مؤرخ مصري معاصر
دكتوراة فى التاريخ الحديث من جامعة عين شمس سنة 1967 
توفي فى 15 يناير 2008 بعد صراع طويل مع المرض 
 
كمال حسن علي
كمال حسن علي

 

قائد عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن

 

تولى منصب مدير سلاح المدرعات 
كان قائداً للفرقة 21 العسكرية فى حرب 1973 
رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975
وزيراً للدفاع عام 1978
تولى مسئولية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد 
 
عبد الحليم بدوى
عبد الحليم بدوى
مندوب مصر الدائم الأسبق بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك
ابن العالم الجليل عبد المجيد باشا بدوى
 أول قاض عربي ومصري بمحكمة العدل الدولية
 
 
حامد سلطان
حامد سلطان
أستاذ القانون الدولى
رئيس لجنة التحكيم الدولية عن الجانب المصرى فى استرجاع طابا 
 
 
عبد الفتاح محسن
عبد الفتاح محسن
قائد بالقوات المسلحة 
شارك في معركة التبة ‏86‏ في دير البلح بفلسطين أثناء حرب‏1948
 كان مدير هيئة المساحة العسكرية الأسبق
 
السفير حسن عيسى
السفير حسن عيسى
أول قنصل عام لمصر في إيلات
شهد على خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء 
تعرض لمحاولة اغتيال في بيروت
وذلك حين كانت السفارة المصرية خلال التوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد" 
توفي في فبراير2012 عن عمر يناهز 74 عامًا
 

تحرير سيناء

طابا

معركة طابا

أعضاء فريق عودة طابا

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