ضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 45 مليون جنيه فى تجارتهم غير المشروعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 9 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة - القليوبية – المنوفية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

بالإضافة إلى قيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه).