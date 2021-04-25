ضبط صاحب مخبز بسوهاج لاستيلائه على نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1279) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2 طن "كبدة مجمدة - برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود فى ضبط (1,1 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (50 طن "زيت طعام معبأة داخل خزانات" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" – 25800 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ) وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (40٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى – 10 أطنان ملح "سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود فى ضبط (36 طن "ملح طعام" غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية – 3 ماكينة طحن وتغليف "أدوات إنتاج")، تمهيدًا لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لطحن وتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط (8,9 طن "زيت طعام - مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق، لبيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (6,45 طن "خل طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 2400 عبوة "خل طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى")، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة خل الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لاستيلائه على 593,957 ألف جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (20 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.