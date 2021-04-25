وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن هذه الدعوات تأتى بعد إعلان رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا فى بث تلفزيونى أمس الأول الجمعة أن الحكومة ليس لديها خطة لإغلاق البلاد.

كان مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المُستجد فى تايلاند، قد أفاد اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 2438 إصابة جديدة و11 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 55 ألفا و460 حالة.. والوفيات 140 حالة.