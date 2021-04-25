اليوم السابع
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شرطة المرافق تواصل إزالة التعديات والإشغالات في الجيزة

الأحد، 25 أبريل 2021 02:16 م
شرطة المرافق تواصل إزالة التعديات والإشغالات في الجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصل ضباط شرطة المرافق، إعداد الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة.

أسفرت حملة استهدفت مناطق بولاق الدكرور، والطالبية، والعمرانية، والمنطقة الأثرية بالهرم، وحدائق الأهرام، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهي العشوائية، والباعة المتجولين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

 

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

 

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

 


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