اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"سلة بنات بنى سويف" للصم تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

الأحد، 25 أبريل 2021 02:03 م
"سلة بنات بنى سويف" للصم تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بفوز فريق السلة بمكتب ذوي القدرات والهمم بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" على مستوى الجمهورية في دوري منتخبات كرة السلة للصم "بنات"، والذي استضافته المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى 2021.

وحصل فريق سلة بنات بني سويف على 35 ألف جنيه مكافأة المركز الثالث بعد مشاركته في البطولة التي نظمها مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وتنافس فيها فرق السلة "بنات" للصم من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظه بنى سويف

الصم والبكم

ذوى الاحتياجات الخاصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة