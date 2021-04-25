"سلة بنات بنى سويف" للصم تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بفوز فريق السلة بمكتب ذوي القدرات والهمم بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" على مستوى الجمهورية في دوري منتخبات كرة السلة للصم "بنات"، والذي استضافته المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى 2021.

وحصل فريق سلة بنات بني سويف على 35 ألف جنيه مكافأة المركز الثالث بعد مشاركته في البطولة التي نظمها مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وتنافس فيها فرق السلة "بنات" للصم من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.