سقوط عصابة تسرق المحال التجارية بـأسلوب "كسر الأقفال" بالإسكندرية

كتب ــ محمود عبد الراضي

تمكنت الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة تروسيكل ملك أحدهم) وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (5) وقائع سرقة ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها ، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تم سرقتها من داخل مخزن خاص بأحد التجار.