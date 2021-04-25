رئيس وزراء أستراليا يحيى ذكرى يوم "انزاك الوطنى" ..صور

إيهاب محمد

حرص سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، على أحياء ذكرى يوم "انزاك الوطنى" وهو ذكرى إنزال الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذين قتلوا فى معركة جاليبولى فى 1915 بين قوات التحالف والقوات العثمانية آنذاك، ويحرص كلا من الأستراليين والنيوزيلنديين على أحيائها.



احياء ذكرى يوم انزاك الوطن

ونشر موريسون عبر حسابه على فيس بوك، مجموعة من الصور توثق أحياء ذكرى يوم "انزاك الوطنى"، وعلق عليها:" كان من أكثر الأشياء المؤثرة في حفل يوم أنزاك الوطني هذا الصباح الاعتراف والاستماع إلى قصص بعض قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذين كانوا هناك ، والذين تتراوح أعمارهم الآن بين 94 و 98 عامًا".



رئيس الوزراء الاسترالى

وأضاف:" قدامى المحاربين مثل Wing Commander Ted Fleming ، الذي التحق بالخدمة في سلاح الجو الملكي الأسترالي في 26 فبراير 1943، تدرب ليكون طيارًا وسافر في السرب رقم 550 كجزء من قيادة القاذفات، كما عمل كمتطوع في النصب التذكاري للحرب من 2004 إلى 2020".



احياء ذكرى يوم انذاك الوطنى

وتابع: "أوليس سكوت، الذي سافر من سيدني لحضور أول احتفال ليوم أنزاك، انضم إلى محمية البحرية الأسترالية الملكية في 30 أبريل 1945 ، بعد أسابيع قليلة من بلوغه سن الثامنة عشرة، كان أيضًا مؤثرًا بشكل لا يصدق لوضع إكليل من الزهور نيابة عن أمة ممتنة لتذكر وشكر كل أولئك الذين خدموا بلدنا العظيم ، ولا سيما أولئك الذين قدموا أقصى التضحية من أجل حريتنا، دعنا ننسى".