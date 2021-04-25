رئيس الوزراء العراقى يقرر إيقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد واحالتهم للتحقيق

كتب أحمد جمعة

قرر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، الأحد، إيقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بانجاز التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب خلال خمسة افينميام

فيما عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ، وذكر بيان عن المجلس :" تقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة اسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على اعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين المخصصة لمناقشة الحادث".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت اليوم، الاحد ، وفاة 82 شخصاً واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين ، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان وزارة الداخلية، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث ، وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد مع، أن "التحقيقات بشان حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبيناً أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

واضاف ان "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء"، واستبعد معن "ان هنالك شبهة جنائية للحادث"، لافتا الى "اننا لانريد استباق احداث التحقيقات".