اليوم السابع
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دعم مستشفى صدر الخارجة والداخلة العام بأجهزة تنفس صناعى بمليون جنيه

الأحد، 25 أبريل 2021 02:53 م
دعم مستشفى صدر الخارجة والداخلة العام بأجهزة تنفس صناعى بمليون جنيه أجهزة تنفس صناعى
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم دعم مستشفى الصدر بالخارجة بعدد من الأجهزة الطبية اللازمة لقسم العناية المركزة بالمستشفى بتكلفة بلغت مليون جنيه، وذلك فى إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الزملوط فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه تم توفير جهازى تنفس صناعى وجهازى مراقبة قلب وعلامات حيوية وجهازى سباب لإمداد الأكسجين للمرضى، بالإضافة إلى المستلزمات اللازمة لتشغيل جميع الأجهزة، بالإضافة إلى دعم قسم العزل بمستشفى الداخلة العام بجهازى مراقبة قلب و50 منظم أكسجين و17 سرير، مناشداَ المواطنين بسرعة تلقى لقاح فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس.

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