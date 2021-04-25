حقيقة تعدى أشخاص على سائقى الأجرة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله أحد سائقى مركبات الأجرة قيام مجهولين باستيقافه والتعدى عليه بالضرب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص ادعى خلاله قيام مجهولين باستيقافه وآخرين من قائدى سيارات الأجرة وسحب تراخيصهم والتعدى عليهم بالضرب دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد القائم على بث الفيديو وتبين أنه سائق سيارة أجرة، وقرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة استوقفه (3 أشخاص)، وطلبوا منه التراخيص وحال طلبه إثبات شخصيتهم حدثت بينهم مشادة كلامية وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم وتبين أنهم (3 من العاملين بسرفيس محافظة القاهرة، حيث قرروا بقيامهم بتنفيذ حملة على سيارات الأجرة المخالفة بالمنطقة، وأنكروا تحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين وحدوث المشادة لاعتراض الأول على إبراز التراخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.