اليوم السابع
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حبس متهمين بالتشاجر لإصابتهما آخرين في السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 25 أبريل 2021 12:16 م
حبس متهمين بالتشاجر لإصابتهما آخرين في السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بإصابة آخرين في مشاجرة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عاطلان، واعترفا أمام النيابة بحدوث مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة واستعان كل منهما بأصدقائه، وأقر المتهمان بتعديهم على المصابين بالشوم. 

 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغاً لقسم شرطة السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بدائرة القسم وإصابة البعض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى السلام، وتم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 

 


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