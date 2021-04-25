توريد 11095 طنا من القمح إلى الصوامع والهناجر والشون بالغربية

الغربية - محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية في صومعة مدينة طنطا لمتابعة توريد القمح، حيث أوضح محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية أن ما تم توريده حتى اليوم من محصول القمح بلغ 11095 طنا و 944 كيلو بنسبة 8.4 ٪ من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ 131338 طن ، مشيراً إلى أنه تم حصاد 22100 فدان من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام والبالغة 131338 فدان.

والجدير بالذكر أن الدكتور رحمي شكل غرفة عمليات برئاسة مدير الإدارة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد، حيث يبلغ عدد مواقع التخزين 22 موقع وتستوعب جميع الكميات المستهدف توريدها من المحصول.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمتابعة والمرور على الصوامع والهناجر والشون للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم إتلافه أو الضرر به، والتزام الموردين بتعليمات وضوابط توريد محصول القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها على الوجه الأكمل.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة تسهيل عملية التوريد على المزارعين وتوريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.