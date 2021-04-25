أعلنت الهند، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الإغلاق فى العاصمة نيودلهى لمدة أسبوع جديد؛ وذلك فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس حكومة دلهى أرفيند كيجريوا - حسبما نقلت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية - إن "الإغلاق الذى فرضته الحكومة الأسبوع الماضى فى دلهى لمدة 6 أيام تنتهي غدا، سيمدد حتى يوم 3 مايو المقبل".
يأتى ذلك فيما بلغ عدد وفيات (كوفيد-19)، التى سجلتها العاصمة الهندية خلال يوم واحد، رقما قياسيا بواقع 357 حالة وفاة أمس السبت، وأكثر من 24 ألف إصابة بالمرض لتتجاوز حصيلة الإصابات المسجلة في المدينة وحدها عتبة المليون إصابة.
ومع استمرار الضغط على المستشفيات، أرسل رئيس حكومة دلهي نداء استغاثة لنظرائه في الولايات الهندية الأخرى للمساعدة في تعزيز إمدادات الأكسجين، وفقا للصحيفة.
يذكر أن الهند سجلت 349 ألفا و391 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 2767 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، أن حكومتها تعد مساعدة طارئة للهند لدعمها فى مواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت ميركل فى رسالة نشرها المتحدث باسمها ستيفن سيبرت على "تويتر"، ونقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية - "أود أن أعرب لشعب الهند عن تعاطفي مع المعاناة الرهيبة التى جلبها فيروس كورونا لمجتمعاتكم مرة أخرى".. مضيفة "مكافحة الوباء هي معركتنا المشتركة.. ألمانيا تتضامن مع الهند وتستعد بشكل عاجل لتوفير الدعم".
وتأتي تصريحات ميركل في الوقت الذى سجلت فيه الهند أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، حيث سجلت 332 ألفا و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 16 مليونا و263 ألفا و695 شخصا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة