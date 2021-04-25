تحيا الوحدة الوطنية.. قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع رضا فتحى وهبة صاحب الـ45 عاما قبطى الديانة والذى قرر أن يجمع تبرعات لاستكمال مسجد الدفراوى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

ويقول رضا فتحى وهبة صاحب الـ 45 عاما قبطى الديانة والمقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن الفكرة جاءت إليه عندما حضر إلى المسجد لتركيب الرخام به، فقررت أن أقوم بجمع التبرعات لاستكمال تشطيب المسجد لانه سوف يخدم منطقة كبيرة وكلنا هنا واحد مفيش فرق بين مسلم وقبطى كلنا مصريين فى الآخر ولاد منطقة واحدة.

وأضاف رضا فتحى وهبة : قمت عقب العمل مباشرة بالمسجد بالتحدث مع جميع من أعرفهم لكى يقومون بالتبرع ولكنى لم أقوم بالاستلام الأموال ولكن لأن يوجد شيخا كبير يجمع الأموال لصالح استكمال المسجد.

ويضيف محمد سعيد عجلان صاحي الـ 27عاما نجار موبيليا، أن رضا فتحى وهبة، جميع أهالى مدينة منوف يعرفونه ويحظى بحب كبير منهم الأمر الذى ساعد كثيرا فى توفير مبالغ كبيرة لاستكمال تشطيبات المسجد ،وعمرنا فى يوم من الايام ماشعرنا بأن هناك فرق مسلم قبطى لاننى فى النهاية مصريين وأبناءوطن واحد ومصر فوق الجميع .