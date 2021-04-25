اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ويتبرع لتركيب الرخام..

تحيا الوحدة الوطنية.. قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية.. فيديو

الأحد، 25 أبريل 2021 07:00 م
تحيا الوحدة الوطنية.. قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية.. فيديو قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع رضا فتحى وهبة صاحب الـ45 عاما قبطى الديانة والذى قرر أن يجمع تبرعات لاستكمال مسجد الدفراوى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

ويقول رضا فتحى وهبة صاحب الـ 45 عاما قبطى الديانة والمقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن الفكرة جاءت إليه عندما حضر إلى المسجد لتركيب الرخام به، فقررت أن أقوم بجمع التبرعات لاستكمال تشطيب المسجد لانه سوف يخدم منطقة كبيرة وكلنا هنا واحد مفيش فرق بين مسلم وقبطى كلنا مصريين فى الآخر ولاد منطقة واحدة.
 
وأضاف رضا فتحى وهبة : قمت عقب العمل مباشرة بالمسجد بالتحدث مع جميع من أعرفهم لكى يقومون بالتبرع ولكنى لم أقوم بالاستلام الأموال ولكن لأن يوجد شيخا كبير يجمع الأموال لصالح استكمال المسجد.
 
ويضيف محمد سعيد عجلان صاحي الـ 27عاما نجار موبيليا، أن رضا فتحى وهبة، جميع أهالى مدينة منوف يعرفونه ويحظى بحب كبير منهم الأمر الذى ساعد كثيرا فى توفير مبالغ كبيرة لاستكمال تشطيبات المسجد ،وعمرنا فى يوم من الايام ماشعرنا بأن هناك فرق مسلم قبطى لاننى فى النهاية مصريين وأبناءوطن واحد ومصر فوق الجميع .
 
 
قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (1)
قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (1)

قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (2)
قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (2)

قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (3)
قبطى يجمع تبرعات لاستكمال بناء مسجد بالمنوفية (3)
 

 


محافظة المنوفية

مدينة منوف

قبطى

جمع تبرعات

استكمال مسجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواطن قبطى يتبرع لتجديد أكبر مساجد الأقصر.. صور

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 07:00 ص

صور.. "ولادك يا مصر".. شباب بنبان بأسوان يؤسسون "صومعة الخير" لتوزيع القمح على الفقراء.. أصحاب المبادرة: مجتمعات الصعيد تطبق مبدأ التكافل الاجتماعى.. هدفنا الوصول لكل المحتاجين.. ومسلمون وأقباط يتبرعون بالحبوب

الأحد، 19 أبريل 2020 05:00 م

نهر الخير فى مصر.. الأميرة فاطمة تبيع مجوهراتها لبناء الجامعة.. قلينى باشا قبطى يتبرع ببناء جامع وكنيسة فى المنيا.. محمود باشا سليمان يدفع 10 آلاف جنيه لبناء مدرسة.. وعمر طوسون يقدم 17 ألف كتاب لمكتبة البلدية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:56 ص

"مسلم ومسيحى يد واحدة".. قبطى يتبرع بكرسى لقراءة القرآن لمسجد بطوخ

السبت، 01 يونيو 2019 01:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة