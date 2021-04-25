اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 05:02 م
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تحرير 21 محضر مخالفة وإعدام 200 كجم منتجات عطارة منتهية الصلاحية بالباجور

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 م
تحرير 21 محضر مخالفة وإعدام 200 كجم منتجات عطارة منتهية الصلاحية بالباجور جانب من الحملات
المنوفية - محمود شاكر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة على الأسواق، بالاشتراك مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة والأغذية ومكتب مراقبة الأغذية وإدارة التفتيش ورخص المحلات والإشغالات بالباجور.

وتم المرور على عدد محلات البقالة والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفة إدارة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة ، وتحرير 4 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية بمنشأت غذائية و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية وكذا تحرير 4 محاضر بيئة لعدم وجود سجل بيئى مخصص للمنشآت وإلقاء مخلفات في الأماكن الغير مخصصة لذلك ، وقد تم ضبط وإعدام 200 كجم منتجات عطارة منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الحملات التموينية والتفتيشية لإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق والمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف نواحي المحافظة للحد من الأعمال المخالفة للقانون، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وحماية المواطنين ضد أي تلاعب.


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