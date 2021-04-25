تجديد حبس تاجرين مخدرات في عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الأستروكس قبل ترويجها على عملائهما 15 يوما علي ذمة التحقيق، بعدما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطلين، مقيمين بدائرة القسم)، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.