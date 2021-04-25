اليوم السابع
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تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طبيب فى روض الفرج لجلسة 4 مايو القادم

الأحد، 25 أبريل 2021 01:43 م
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طبيب فى روض الفرج لجلسة 4 مايو القادم محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طبيب بروض الفرج لجلسة 4 مايو القادم للنطق بالحكم. وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه، طبيب بشري بالمعاش لسرقته.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من شخص 49 عاما، رئيس الشئون المالية بالتأمين الصحي، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي بالرقبة، وجرح قطعي بذراع اليد اليمني بداخل غرفة المعيشة بجوار السرير. وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمكان الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر أنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بقصد سرقته والانتقام منه.

 


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