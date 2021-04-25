انطلاق احتفال شمال سيناء بذكرى التحرير الـ39 من ساحة الجندى المجهول..صور

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم احتفالات شمال سيناء بالذكرى الـ39 لتحريرها من ساحة الجندى المجهول بمدينة العريش .

وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .

وذلك بحضور المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة.

وأكد المحافظ على إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى ال 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة .. مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين .

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين .

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء على تهنئة الشعب المصرى عامة وأبناء سيناء خاصة بهذه المناسبة .. مشيرا الى تحية اجلال للشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء لتحريرها .. معربا عن أمله فى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار التام على أرض المحافظة وكافة ربوع الوطن .

حضر مراسم وضع أكليل الزهور كل من اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، الدكتور رياض اسماعيل وفايز أبو حرب عضوا مجلس الشيوخ ، عبد العزيز مطر ورمضان سرحان عضوا مجلس النواب ، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من رموز ومشايخ المحافظة .



اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول



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