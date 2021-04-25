انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، تغير مفاجىء فى حاله الطقس ونشاط فى حركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة .

وكانت قد كشفت الأرصاد الجوية، أنه من خلال رصد الأقمار الصناعية رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة، وباقى محافظات شمال الصعيد مع دخول الهواء البارد.

وتابعت هيئة الأرصاد: وعليه تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بعد سجلت درجة الحرارة الفعلية على القاهرة اليوم 37 درجة.

ويشهد غدا الاثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.