اليوم السابع
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الصحة توجة المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا وتحذر من الموجة الثالثة

الأحد، 25 أبريل 2021 08:05 م
الصحة توجة المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا وتحذر من الموجة الثالثة الكمامات
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر. 
 
وأضافت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
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الصحة

كورونا

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الكمامة

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