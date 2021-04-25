الرى تتوقع عدم سقوط أمطار غدا على محافظات الجمهورية

كتبت ـ أسماء نصار

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر، عدم سقوط أمطار غداً، فيما تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا للحرارة، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، باستثناء أقصى شمال غرب البلاد حيث يسود طقس معتدل نهارًا هناك، أما ليلًا فيكون الطقس لطيف على شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المنخفضة شمالًا وتزداد كمياتها على مدن الساحل الشمالي مساءً ، بينما تتشكل السحب الركامية على أقصى جنوب البلاد و مرتفعات جنوب البحر الأحمر، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق محدودة .

أما حركة الرياح فتكون نشطة إلى قوية على القطاع الغربي من الجمهورية و يمتد نشاطها بتقدم ساعات النهار وحلول المساء لتشمل باقي مناطق شمال ووسط الجمهورية ويصحبها هبات قوية وإثارة للرمال، ويكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب و يزداد اضطرابه خلال ساعات الليل، على أن تعتدل حالة البحر الأحمر.

وتتشكل الشبورة في وقت متأخر من الليلة وحتى الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، تكون كثيفة أحيانًا خاصًة على ساحل شمال شرق الدلتا.