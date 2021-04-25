الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء "جامعة المسقبل"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمى " جامعة المستقبل".

نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.