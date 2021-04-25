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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء "جامعة المسقبل"

الأحد، 25 أبريل 2021 12:47 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء "جامعة المسقبل" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمى " جامعة المستقبل".

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

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