الجامعة المُنتجة.. إنشاء منفذ لبيع منتجات المخبز الآلى ببورسعيد بالتربية النوعية

وقال رئيس جامعة بورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن فكرة المخبز جاءت كرد فعل من الجامعة بناء على قرار من الدولة، حيث كنا نحضر رغيف الخبز عن طريق كارت من الدولة يتيح لنا صرف عدد أرغفة يومي بناء على عدد الطلبة.

وأوضح أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بخروج المدن الجامعية من منظومة دعم رغيف الخبز مضيفا : "لم نعد نشتريه بـ5 قروش، ولكن أصبح يتكلف حوالي 25 أو 30 قرش ونقوم بمناقصة لاختيار مورد يومي للخبز".

وأشار إلى أن المبلغ سيكون كبير فاقترح مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، شراء مخبز آلي سيخفض التكلفة إلى النصف فبدلًا من أن يتكلف الرغيف 30 قرش سيتكلف 15 قرش فقط، وتبين أن ما سنوفره من شراء الخبز من الخارج سيغطي تكلفة المخبز وإنتاجه في العام الأول.

ولفت إلى أن، نجاح المخبز دفعنا لبحث عمل وحدة ذات طابع خاص له في كلية التربية النوعية لإنتاج خبز ومخبوزات وفطائر ونبيع للمجتمع بأسعار مناسبة وإنتاج مخبوزات غذائية لمرضى السكر.