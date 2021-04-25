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الجالية السودانية توزع كراتين رمضانية على أبنائها فى أسوان

الأحد، 25 أبريل 2021 04:18 م
الجالية السودانية توزع كراتين رمضانية على أبنائها فى أسوان كراتين رمضان
أسوان – عبد الله صلاح

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وزع المكتب التنفيذى للجالية السودانية فى أسوان نحو 165 كرتونة صائم على أبناء الجالية فى عدد من قرى ومراكز أسوان، وذلك تحت رعاية كمال محمود حسين رئيس الجالية بالإنابة بمحافظة أسوان.

وصرحت أم النصر عبد الرحيم الحاج، الأمين العام للمكتب التنفيذى للجالية، بأنه تم توزيع هذه الكراتين الرمضانية على المستحقين من ذوى الدخل المحدود من السودانيين بهدف رفع العب عنهم خلال شهر رمضان المعظم.

وأشارت فى بيان صحفى، إلى أن هذه الكراتين تبرع بها أهل الخير من التجار السودانيين بمركز دراو و بالإضافة أيضا إلى تبرعات من المصريين فى مدينتى دراو  أسوان ، وتتطلع الجالية إلى زيادة عدد الكراتين الرمضانية خلال الأيام المقبلة.

 

كراتين رمضانية (1)
كراتين رمضانية 

 

كراتين رمضانية (2)
كراتين رمضانية 

 


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