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الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر للمساهمة فى إغاثة مصابى حريق مستشفى ببغداد

الأحد، 25 أبريل 2021 09:47 م
الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر للمساهمة فى إغاثة مصابى حريق مستشفى ببغداد الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطيبة للمساهمة فى إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، بالعاصمة العراقية بغداد، والذى راح ضحيته ما يزيد عن 80 شخصا، وعشرات المصابين.
 
 
جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعى التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر، باللغتين الإنجليزية والعربية، وجه فيها فضيلته واجب العزاء إلى الشعب العراقى الشقيق.
 
 
وجاء نص التدوينة "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية فى المساهمة فى رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين فى هذا الحادث الأليم".
 

 


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