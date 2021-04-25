الأمن الباكستانى يحبط عملية إرهابية ويصادر كمية كبيرة من المتفجرات

كتب وكالات

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها فى منطقة باجور شمال غرب باكستان، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" .

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية نفذت فى ضوء معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من القوات الأمن موقعاً لعناصر إرهابية وعثرت على مخزن سرى لعناصر إرهابية صادت منه 15 قذيفة هاون، وأكثر من 20 عبوة ناسفة، وخرائط لمواقع حساسة، وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت أن تلك الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس فى المنطقة قبل عيد الفطر المبارك.