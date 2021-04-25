اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الباكستانى يحبط عملية إرهابية ويصادر كمية كبيرة من المتفجرات

الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 م
الأمن الباكستانى يحبط عملية إرهابية ويصادر كمية كبيرة من المتفجرات عناصر من الجيش الباكستانى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها فى منطقة باجور شمال غرب باكستان، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" .

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية نفذت فى ضوء معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من القوات الأمن موقعاً لعناصر إرهابية وعثرت على مخزن سرى لعناصر إرهابية صادت منه 15 قذيفة هاون، وأكثر من 20 عبوة ناسفة، وخرائط لمواقع حساسة، وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت أن تلك الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس فى المنطقة قبل عيد الفطر المبارك.

 


الأمن الباكستانى

باكستان

أخبار باكستان

عملية إرهابية

متفجرات

الجيش الباكستانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة