اليوم السابع
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الأزهر يبحث إمكانية تطبيق قرار التعليم بانتهاء العام الدراسى آخر أبريل

الأحد، 25 أبريل 2021 03:31 م
الأزهر يبحث إمكانية تطبيق قرار التعليم بانتهاء العام الدراسى آخر أبريل طلاب الأزهر
كتب ـ لؤى على

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يعكف قيادات الأزهر الآن على بحث إمكانية تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنهاية العام الدراسى مع انتهاء امتحانات شهر أبريل، وتطبيقه على طلاب الأزهر، حيث لم يصدر قرار رسمى حتى الآن، والأمر ما زال محل بحث ولم يتخذ فيه قرار نهائى حتى الآن، وإن كان الأقرب تطبيق ما تم على طلاب التربية والتعليم وتطبيقه على طلاب الأزهر، والقرار سيكون خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، مؤكدة أن ذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع

 


الازهر الشريف

اجازة نهاية العام

الاجازة

امتحانات شهر إبريل

وزارة الترلية والتعليم

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