وقالت السلطات السويسرية إنها حاولت ردع المتظاهرين والذين بلغ عددهم حوالي 4 آلاف شخص، وذلك من خلال إيقاف السيارات المتوجهة إلى وسط المدينة وشرح الطبيعة غير القانونية للتظاهرة ـ ولكنها فى النهاية اختارت عدم تفريق المتظاهرين خوفا من التجاوزات ، ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه الشرطة إلى أنها اعتقلت شخصين لفترة وجيزة، كما طردت 24 آخرين من المدينة لمدة 24 ساعة .

والتظاهرة تأتى بعد بدء السلطات السويسرية الاثنين الماضى تخفيفا للقيود، وذلك منذ فترة طويلة، حيث سمحت للمطاعم والمقاهى بتقديم خدماتها للزبائن بشرط أن يكون ذلك في الجزء الموجود فى الهواء الطلق فقط ، كما سمحت السلطات بوجود أعداد محدودة للغاية ببعض الأحداث الرياضية والثقافية .

يذكر ان السلطات الصحية فى سويسرا كانت قد أعلنت أمس السبت عن اكتشاف أول حالة إصابة فى سويسرا بالمتحور الهندى من فيروس كورونا .

