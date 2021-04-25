إعادة تشغيل العناية المركزة بحميات بنها بعد رفع الكفاءة وتركيب شبكة الغازات

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انتهاء الجزء الأول من تطوير مستشفى حميات بنها، وتجديد وترميم الأقسام الداخلية للمرضى واستلام وتركيب تانك الأكسجين ليصل إلى جميع غرف المرضى دون معاناة، كما تم افتتاح العناية المركزة واستقبال المرضى بعد إغلاقها للتطوير ورفع الكفاءة حتي تكون علي المستوي المناسب لخدمة المريض.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جاء ذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم بصحة المواطن من خلال تطوير المستشفيات واختيار النموذجية منها، وقد أولت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اهتماما بتطوير ورفع كفاءة جميع مستشفيات الحميات والصدر علي مستوي الجمهورية،وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشارت المديرية، إلى أن مستشفي حميات بنها تشمل عناية مركزة سعة 14 سريرا للكبار، و6 أسرة عناية أطفال، و5 أسرة بعناية القلب، بالإضافة إلى تشغيل 36 سرير داخلى بعد التطوير ومد شبكة الغازات لغرف المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارى استكمال التطوير بياقي المستشفى من الاستقبال والعيادات الخارجية وغيرها من الأقسام لتكون حميات بنها إحدي مستشفيات القليوبية النموذجية.

أسرة الرعاية المركزة



الرعاية المركزة بحميات بنها



المستشفى بعد التطوير



بعد تطوير الأقسام الداخلية