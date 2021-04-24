اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:10 م
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وفتح 7890 فصل جديد ..

16 قافلة لحصر الأميين و1091 شهادة محو أمية لمجتازى الامتحانات فى الدقهلية

السبت، 24 أبريل 2021 03:00 م
16 قافلة لحصر الأميين و1091 شهادة محو أمية لمجتازى الامتحانات فى الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية وأنشطته المختلفة خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية، والتى استهدفت التصدى للأمية من خلال العديد من القوافل الإعلامية وتنسيق الجهود المجتمعية مع كافة الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة لتحقيق النتائج المثمرة لمحو أمية الأميين بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار" أنه تم تنفيذ 16 قافلة إعلامية فى تلك الفترة لحصر الأميين والتوعية بمحو الأمية على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة ، وأضاف أنه تم تسليم 1091 شهادة محو أمية لمجتازى امتحانات الدورات المنفذة خلال الشهور الماضية على مستوى المحافظة .

كما أوضح المحافظ، أنه تم فتح 7890 فصل محو أمية بالمراكز بنطاق المحافظة لاستقبال الأميين الراغبين فى محو أميتهم .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية ، بعد إطلاعة على التقرير الذى عرضه السيد، حسام الفخرانى مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية .

ووجه المحافظ لمدير فرع الهيئه لأهمية التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار، لإستفادة أكبر عدد من المواطنين ، خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية بالتعاون مع قطاعات الأوقاف والأزهر  والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة المنصورة والجمعيات الأهلية ، وذلك من خلال تنظيم القوافل الإعلامية الخدمية التى  تجوب القرى بالمحافظة لنشر الوعى بضرورة محو الآمية بين المواطنين ، وأن يتم التوسع فى فتح فصول محو الأمية بالجهات الإدارية المختلفة وتفعيل بروتوكولات التعاون فيما بين فرع الهيئة بالدقهلية وبين كافة القطاعات وجامعة المنصورة  فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار سعى الدولة المستمر لمواجهة الامية والتصدى لها من خلال تضافر جهود الأجهزة والوزارات.


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