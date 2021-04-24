ولى عهد أبو ظبى بعد لقاء الرئيس السيسي: بحثنا العلاقات الأخوية وتبادلنا وجهات النظر

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مشاركة مجموعة صور من لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تواجده في القاهرة، اليوم، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.
وكتب ولى عهد أبو ظبي : "التقيت أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".
التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ..وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها. pic.twitter.com/9RMSJiUVP6— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 24, 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد
استقبال الرئيس السيسي للوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد
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