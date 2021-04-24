اليوم السابع
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عبر تويتر..

ولى عهد أبو ظبى بعد لقاء الرئيس السيسي: بحثنا العلاقات الأخوية وتبادلنا وجهات النظر

السبت، 24 أبريل 2021 09:16 م
ولى عهد أبو ظبى بعد لقاء الرئيس السيسي: بحثنا العلاقات الأخوية وتبادلنا وجهات النظر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
كتب آسر أحمد

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حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مشاركة مجموعة صور من لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تواجده في القاهرة، اليوم، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.

وكتب ولى عهد أبو ظبي : "التقيت أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".

ومن جانبه، أشاد ولي العهد الإماراتي بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد
جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد

استقبال الرئيس السيسي للوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد
استقبال الرئيس السيسي للوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد

استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد
استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد
 

 


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بن زايد

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