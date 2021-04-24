والدة الشهيد الملازم عمرو عبد الجيد: اتولد في رمضان ورحل فيه.. فيديو

كتب عبد الله محمود

ابنى حبيبى يا نور عينى بيضربوا بيك المثل.. "وراء كل شهيد أم عظيمة"، فالأم هى التى ربت وهى التى علمت وهى التى غرست روح الوطنية والانتماء فى كل شهيد من شهداء الوطن. إنهم شهداؤنا الذين ضحوا بالغالى والنفيس، وقدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر وشعبها فى الآونة الأخيرة، وفى ظل الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية، تشابهت قصصهم جميعا فلا أحد إلا وشهد لهم بالأدب والاحترام وحب الوطن والتصارع إلى التضحية والفداء من أجل وطنهم مصر، ومع حلول شهر رمضان المعظم يجب أن نتذكر هؤلاء الشهداء وأيضا نتذكر الأم التى صنعت هذا الشهيد.

ويستعرض "اليوم السابع" ذكريات أمهات وأسر 30 شهيدا من شهداء الواجب الوطني خلال شهر رمضان المبارك تخليدا لذكراهم وتكريما لأسرهم.

" الحمد لله أبنى استشهد وهو صايم اثناء تصديه لمحاولة اقتحام الكمين بتاعه من العناصر التكفيرية في سيناء، وجانى ملفوف بالعلم، هو اتولد في رمضان وأستشهد في رمضان "، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد الملازم عمرو عبد الجيد شهيد الواجب الوطني في أرض الفيروز.

وأضافت والدة الشهيد أنها تلقت خبر استشهاد نجلها من أحد أصدقائه عندما أتصل عليها هاتفيا وأخبرها أن نجلها أصيب في إحدى العمليات، مضيفة أنها لم تصدق هذه القصة التي اختلقها زميله حتى لا يفجعها بخبر استشهاد نجلها، وأنها تيقنت على الفور أن أبنها استشهد، موضحة أنها ايقظت والد الشهيد من النوم وأخبرته أن " عمرو استشهد ".

بدلة الشهيد

واستكملت والدة الشهيد، أن نجلها كان في رمضان يحب لمة الأسرة، وكان يحب أن يكون وسط أهله في هذا الشهر سواء فى منزله او أنه يذهب إليهم خلال العزائم الرمضانية، مضيفة أنها الأن لم تعد تشعر بزهو حلول شهر رمضان بعد فراق أبنها، لافتة إلى أن الفرحة ذهبت مع فراق الشهيد، مشيرة إلى أنها مع ذلك متذكراه دائما خاصة وقفته معها داخل المطبخ وقت الإفطار في رمضان.

ووجهت والدة الشهيد رسالة لابنها ولجميع شهداء الواجب الوطنى، أنه لولا دماؤهم الذكية الطاهرة ما كانت مصر الآن على ما هي عليه من تقدم ورقى.





صور الشهيد

كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته المستمر لجميع أسر الشهداء واهتمامه البالغ بهم وتلبية جميع احتياجاتهم المادية والمعنوية.

تكريم الرئيس للشهيد